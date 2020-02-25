إصابات فيروس كورونا في إيطاليا الأكبر خارج آسيا.. والسلطات تبحث عن "المريض صفر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت الكويت وقف جميع الأنشطة الرياضية، الإثنين، ضمن حزمة من إجراءات احترازية اتخذتها للتعامل مع فيروس كورونا، بعد اكتشاف 5 حالات مؤكدة في البلاد، فيما منعت مواطني 3 دول من دخولها.

ووجه وزير الإعلام والدولة لشؤون الشباب في الكويت، محمد الجبري، جميع الاتحاد الرياضية بوقف أنشطتها، موضحًا أن ذلك جاء بناء على توجيهات مجلس الوزراء، للحفاظ على المصلحة العامة وصحة الأبناء في الوسط الرياضي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية.

وأوضح الجبري أن وقف الأنشطة مُستمرة لمدة أسبوعين، وأنه بعد انتهاء هذه الفترة سيتم تقييم الوضع مرة أخرى.

وفي سياق متصل، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت وقف جميع الرحلات الجوية المُغادرة والقادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند وإيطاليا، وذلك بموجب تعليمات من وزارة الصحة.

وأشارت إدارة الطيران المدني إلى أنه سيتم منع القادمين من أي جنسية ممن لديهم إقامة أو سمة دخول سابقة إلى الكويت، فيما سيخضع أي كويتي قادم منها الدول الثلاث للحجر الصحي.

وفي الأيام الأخيرة، شهدت الدول الثلاث، خاصة إيطاليا وكوريا الجنوبية، ارتفاعًا لافتا في إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا.

كانت الكويت قد علقت نقل المواطنين من وإلى إيران عن طريق البحر والجو، بعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس فيها.

وفي وقت سابق الإثنين، قال وكيل وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله البدر، إنه سيتم إحالة كل من يتلاعب بأسعار الكمامات الطبية، لافتا أنها تتراوح ما بين 100 فلس إلى 1.320 دينار كويتي.

وحذر البدر من تجاوز هذه الأسعار، نافيًا في الوقت نفسه وجود أي نقص في المستلزمات الطبية، وتوافرها بكميات مناسبة.