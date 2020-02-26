فرنسا تسجل وفاة واحدة وإصابتين جديدتين بفيروس كورونا

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إصابات فيروس كورونا في إيطاليا الأكبر خارج آسيا.. والسلطات تبحث عن "المريض صفر"

باريس، فرنسا (CNN)-- أعلن المدير العام لهيئة الصحة الفرنسية جيروم سالمون، صباح الأربعاء، وفاة مريض يبلغ من العمر 55 عامًا، مصاب بفيروس كورونا المستجد، في الليلة الماضية.

وتوفي الرجل في مستشفى بيتي سالبيترير في باريس، وفقا لسالمون.

بشكل منفصل، تم الإبلاغ أيضا عن حالتين أخريين من حالات الإصابة بفيروس كورونا، الأولى لفرنسي يبلغ من العمر 53 عامًا، حالته خطيرة ويخضع للعلاج في المستشفى، والثانية لشاب فرنسي أيضا يبلغ من العمر 36 عامًا في مدينة ستراسبورج، حالته جيدة،

وأشار المدير العام لهيئة الصحة الفرنسية، إلى أن الشاب كان في مدينة لومباردي الإيطالية والتي انتشر فيها الفيروس مؤخرًا.

وسجلت إيطاليا أعلى معدلات الإصابة بالمرض خارج آسيا، بعد تقشي الفيروس في عدة مدن إيطالية.

وارتفعت أعداد المتوفين نتيجة الإصابة بالمرض عالميًا صباح الأربعاء، بعد الإعلان عن وفيات جديدة في الصين وإيران.

وعلى الرغم من عدم إعلان منظمة الصحة العالمية، وصول انتشار فيروس كورونا الجديد لمستوى الجائحة، إلى أن المنظمة أعربت عن مخاوفها من طريقة تفشي المرض، وطالبت الدول والحكومات بالاستعداد لتنامي انتشار الفيروس.