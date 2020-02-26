الكويت تعلن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا إلى 12 حالة

شاهد.. أعراض فيروس كورونا تظهر على نائب وزير الصحة الإيراني خلال كلمة له

إصابات فيروس كورونا في إيطاليا الأكبر خارج آسيا.. والسلطات تبحث عن "المريض صفر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الكويتية، مساء الثلاثاء، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 12 حالة إصابة، وذلك بعد اكتشاف 3 إصابات جديدة بالمرض، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا.

وقالت الوكالة إن المرضى الثلاثة، كانوا في إيران مؤخرًا، مشيرة إلى استقرار حالتهم الصحية.

وأجلت السلطات الكويتية نحو 800 من رعاياها من إيران، الأحد الماضي، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا الجديد في إيران.

وفي إيران، والتي سجلت أعلى معدل للوفيات نتيجة الإصابة بالمرض خارج الصين، وصل إجمالي عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض المميت إلى 15 حالة.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، فقد سجلت السلطات 34 إصابة جديدة مؤكدة بالمرض، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 95 حالة.

وسجلت الكويت والبحرين والعراق ولبنان، إصابات بفيروس كورونا الجديد لأشخاص قادمين من إيران، والتي يعتقد أن الفيروس انتشر في كافة مدنها.