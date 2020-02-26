دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الخطوط الملكية الأردنية تعليق رحلاتها من عمًّان إلى روما، الأربعاء، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا، كما خفضت رحلاتها الأسبوعية إلى الشرق الأقصى في آسيا بنسبة 50%.

وأصدرت الملكية الأردنية بيانا تلقت CNN نسخة منه، قالت فيه إنها علقت الرحلات بين العاصمة، عمّان، ومدينة روما الإيطالية اعتبارا من الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وأشارت شركة الطيران الأردنية إلى أنها تعمل على إلغاء عدد من الرحلات إلى الشرق الأقصى في آسيا أو دمج بعضها، لافتة إلى أن نسبة تراجع عدد الرحلات الأسبوعية وصلت إلى 50%.

وقال المدير العام للشركة ورئيسها التنفيذي، ستيفان بشلر، إن هذه القرارات: "تستهدف سلامة مسافري الشركة التي تضعها الملكية الأردنية في مقدمة أولوياتها في ضوء تزايد أعداد الإصابات بفايروس كورونا في إيطاليا وبعض الدول الآسيوية، مؤكداً حرص الشركة على اتخاذ كافة الإجراءات العملية التي تساعد على بقاء الأردن خالياً من فايروس كورونا".

وأضاف المدير العام للملكية الأردنية قائلا إن الشركة " تطبق بهذا الصدد جميع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية الأردنية والمنظمات الدولية المتعلقة بإجراءات نقل المسافرين من بعض الدول إلى المملكة، مشيراً ان الشركة تراقب بشكل حثيث تطورات انتشار الفايروس في المحطات التي تخدمها طائراتها، ومؤكدا استعداد الملكية الأردنيةً لتطبيق المزيد من الإجراءات على هذا الصعيد خلال الفترة المقبلة، إذا دعت الضرورة لذلك"، وفقا للبيان.

وأشار بيشلر إلى أن الملكية الأردنية تعمل على اتخاذ جميع التدابير الوقائية لحماية طواقمها وموظفيها المعنيين بالتعامل مع المسافرين لحماية الطرفين، حسبما جاء في البيان.

يذكر أن عدد الحالات المصابة بالفيروس في إيطاليا وصل إلى 374، وسجلت البلاد 12 حالة وفاة وحالة شفاء وحيدة، ويخضع 36 شخصا للعناية المركزة، في حين عُزل 209 مصابين في منازلهم.