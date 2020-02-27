الإمارات: شفاء حالتين من فيروس كورونا.. وارتفاع إجمالي الإصابات لـ19

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الإمارات من الجنسية الصينية، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية وام.

ويبلغ عمر الحالة الأولى 36 عاما، فيما يبلغ عمر الحالة الثانية وهي لشاب صيني أيضًا 37 عاما، وبذلك يكون إجمالي الحالات المتعافية هي 5 حالات.

ورصدت وزارة الصحة الإماراتية 6 إصابات جديدة بالفيروس، من خلال نظام الابلاغ المبكر المستمر تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة تتضمن 4 إيرانيين ومصابا صينيا وبحرينيا جميعهم قدموا إيران قبل قرار وقف الرحلات والذي أعلن عنه مؤخراً؛ وبذلك يكون عدد الحالات المشخصة 19 حالة، بحسب وام.

وأوضحت الوزارة أنها "تتخذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة".

كانت السلطات الإماراتية، قررت، الخميس، تعليق تنقل مواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام بطاقة الهوية، وذلك خلافا لما يتم العمل به، ضمن سلسلة إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية وام.

وسيدخل القرار الجديد حيز التنفيذ، اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة 28 فبراير شباط الجاري.

وبموجب تلك الإجراءات، فسيصبح استخدام وثيقة السفر، إلزاميًا، لبيان ورصد حركة تنقل الأفراد من وإلى الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرا على المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.

وسيتم استثناء مواطني الإمارات المتواجدين في الخارج، والذين غادروا ببطاقة الهوية وكذلك مواطني مجلس التعاون المتواجدين داخل الإمارات قبل صدور هذا القرار.

القرار الإماراتي جاء بعد قرار مماثل للمملكة العربية السعودية، حيث قررت المملكة تعليق الدخول إليها لغرض أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف "مؤقتا"، إضافة لتعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية القادمين من دول يشكل فيروس كورونا خطرًا فيها.