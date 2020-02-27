انفوجرافيك.. انتشار فيروس كورونا حول العالم حتى الأربعاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— لا تزال الجهود الدولية لمواجهة فيروس كورونا مستمرة اتخذت فيها دول إجراءات عاجلة للحيلولة دون تعرض مواطنيها لمناطق انتشار الفيروس.

وفيا لآخر الأرقام الرسمية، أعلنت الصين تسجيل 29 حالة وفاة جديدة لأشخاص أصيبوا بفيروس كورونا، حتى نهاية الأربعاء بالتوقيت المحلي، وفقا للجنة الصحة الوطنية بالبلاد، وبموجب الإحصاءات الجديدة، ارتفع إجمالي عدد الوفيات بالصين إلى 2744.

وابلغ عن 56 حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين، مما رفع الحصيلة العالمية إلى 2800.

وعلى الصعيد الدولي، أعلنت إيران عن 19 حالة وفاة، وكوريا الجنوبية وإيطاليا 13 وفاة لكل منهما، واليابان عن 8 وفيات. في حين أبلغت هونغ كونغ وفرنسا عن وفاة شخصين. أما الفلبين وتايوان فسجلت حالة واحدة.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين بمقدار 433، ليصبح إجماليها 78497 حالة في البلاد. وعالميًا، بلغت الإصابات 81.722.