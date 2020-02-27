فيروس كورونا في ايران يسبب حالة من عدم اليقين والخوف

شاهد.. أعراض فيروس كورونا تظهر على نائب وزير الصحة الإيراني خلال كلمة له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر، الأربعاء، بإجلاء مواطني قطر والكويت المتواجدين حاليًا في إيران.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية القطرية (قنا)، جاء قرار الشيخ تميم بن حمد "بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد" في إيران.

وفي وقت سابق الأربعاء، أصدرت السفارة الإيرانية في الدوحة بيانًا نصحت فيه الرعايا الإيرانيين بتجنب السفر إلى قطر، تزامنا مع الاحتياطات التي اتخذتها الحكومة القطرية بشأن البلدان التي تعاني من حالات إصابة بفيروس كورونا.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا)، تفحص السلطات القطرية البحارة الإيرانيين في موانئ حمد بالدوحة بمنطقة الرويس، لتحديد ما إذا كانوا خالين من الفيروس أم لا، فيما تُجبر السفن على مغادرة الموانئ فور تفريغ شحنتها.

كانت شركة الخطوط الجوية القطرية قد ألغت جميع رحلاتها إلى إيران حتى 14 مارس أذار المقبل.

وحسب مسؤولين إيرانيين، أصاب فيروس كورونا نحو 95 شخصًا في البلاد، وأودى بحياة 15 شخصًا.