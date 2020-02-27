وفاة لاعبة كرة قدم إيرانية من قم بعد إصابتها بفيروس كورونا

فيروس كورونا في ايران يسبب حالة من عدم اليقين والخوف

شاهد.. أعراض فيروس كورونا تظهر على نائب وزير الصحة الإيراني خلال كلمة له

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت السلطات الإيرانية، وفاة إلهام شيخي لاعبة كرة القدم في الأماكن المغلقة، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدرب فريق مدينة قم لكرة القدم النسائية، إن اللاعبات أبلغوه بـ"هذه الأخبار غير المتوقعة"، مؤكدًا، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية، وفاة اللاعبة البالغة من العمر 23 عامًا، التي كانت تخضع للحجر الصحي.

وبدأ انتشار فيروس كورونا الجديد، من مدينة قم الإيرانية، قبل عدة أسابيع، لكن السلطات أعلنت تفشي المرض في كافة المدن الإيرانية.

وأعلنت السلطات الإيرانية، إصابة عدد من المسؤولين السياسيين في البلاد، بالمرض، من بينهم السيدة معصومة ابتكار نائب رئيس الجمهورية الإيرانية، ونائب وزير الصحة الإيراني.

وتسجل إيران أكبر أعداد الوفيات في العالم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا بعد الصين التي ظهر فيها المرض في ديسمبر كانون الأول الماضي، وبحسب وكالة الأنباء الحكومية الرسمية، فقد ارتفعت أعداد الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد لتصل إلى 245 حالة إصابة مؤكدة، و26 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالمرض.

وسجلت دول الإمارات والكويت والعراق ولبنان، إصابات بفيروس كورونا الجديد لمواطنين إيرانيين أو أشخصاص قادمين من إيران، فيما علقت تلك الدول رحلاتها الجوية من وإلى إيران للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.