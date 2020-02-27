الكويت تعلن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا مرتبطة بالسفر لإيران

فيروس كورونا في ايران يسبب حالة من عدم اليقين والخوف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات داخل الدولة إلى 43 حالة.

وبينت الصحة الكويتية في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أن الإصابات الـ17 الجديدة مرتبطة بالسفر إلى إيران، مؤكدة على أن جميع الإصابات المسجلة بحالة صحية مستقرة ويجري تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل.

وفي آخر الأرقام الرسمية، أعلنت الصين تسجيل 29 حالة وفاة جديدة لأشخاص أصيبوا بفيروس كورونا، حتى نهاية الأربعاء بالتوقيت المحلي، وفقا للجنة الصحة الوطنية بالبلاد، وبموجب الإحصاءات الجديدة، ارتفع إجمالي عدد الوفيات بالصين إلى 2744.

وعلى الصعيد الدولي، أعلنت إيران عن 19 حالة وفاة، وكوريا الجنوبية وإيطاليا 13 وفاة لكل منهما، واليابان عن 8 وفيات. في حين أبلغت هونغ كونغ وفرنسا عن وفاة شخصين. أما الفلبين وتايوان فسجلت حالة واحدة.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين بمقدار 433، ليصبح إجماليها 78497 حالة في البلاد. وعالميًا، بلغت الإصابات 81.722.