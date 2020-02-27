العراق يعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب عائد من إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، لترتفع بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 6 داخل البلاد.

وقالت وزارة الصحة في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية: "تمّ اكتشاف الحالة لشاب في بغداد مصاب بفايروس كورونا كان قد عاد للعراق من إيران وراجع أحد المؤسسات الصحية في العاصمة وأخذت له الفحوصات المختبرية وتمّ الحجر عليه وتبين فيما بعد أن نتيجة الفحوصات المختبرية موجبة".

وأضافت الصحة العراقية في بيانها أن "الشاب المصاب حالياً بصحة جيدة في أحد المستشفيات ببغداد وتمّ اتخاذ الإجراءات المطلوبة كافة لمتابعة حالته وحسب اللوائح الصحية العالمية".

ويذكر أن ويشار إلى أن إعلان الصحة العراقية يأتي في الوقت الذي تظهر الإحصاءات الجديدة، ارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بالصين إلى 2744، بينما تم الإبلاغ عن 56 حالة وفاة حدثت خارج الصين، مما رفع الحصيلة العالمية للفيروس إلى 2800، حتى مساء الأربعاء.