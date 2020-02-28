فيروس كورونا في ايران يسبب حالة من عدم اليقين والخوف

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني، الجمعة، تعليق جلسات البرلمان، حتى إشعار آخر، وذللك بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد، فيما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض في البلاد إلى 34 حالة وفاة، كما ارتفعت أعداد الإصابات بالفيروس إلى 388 حالة إصابة مؤكدة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، فإنه سيتم إغلاق المدارس والجامعات في البلاد حتى يوم الاثنين المقبل، تحسبًا لتفاقم أزمة انتشار المرض في البلاد، بالإضافة إلى إلغاء جميع الفعاليات الرياضية والتجمعات.

الإجراءات الحكومية الإيرانية الأخيرة، جاءت بعد قرار بإلغاء صلاة الجمعة في المدن المتضررة من فيروس كورونا، لأول مرة منذ قيام "الثورة الإسلامية" في عام 1979.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا، بأن متوسط ​​عمر الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض تجاوز 60 عامًا.

وسجلت إيران أعلى معدل للوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد في العالم بعد الصين، والتي ظهر فيها المرض في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019.

وأعلنت السلطات الإيرانية، في وقت سابق، إصابة السيدة معصومة ابتكاري نائب رئيس الجمهورية لشؤون المرأة بفيروس كورونا، كما تأكدت إصابة نائب وزير الصحة الإيراني أيضا.

وبدأ انتشار فيروس كورونا في مدينة قم الإيرانية قبل أسابيع، فيما أكدت مصادر مسؤولة تفشي المرض في كافة مدن البلاد.

وسجلت الإمارات والبحرين والكويت والعراق ولبنان، إصابات بفيروس كورونا الجديد لحالات قادمة من إيران.

وأكدت وزارة الصحة البحرينية، الجمعة، إصابة حالتين جديدتين من حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 38 حالة، وفق ما أفادت الأنباء الرسمية.

والحالتان الجديدتان تتعلقان بمواطنة بحرينية ومواطنة سعودية وصلت إلى مطار البحرين الدولي عبر رحلات جوية غير مباشرة من إيران.

وأضافت الوزارة أنه تم نقل المرضى إلى مركز للعزل الصحي وتلقي العلاج.