أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت مارغريت هاريس من منظمة الصحة العالمية لـCNN، إنه "حان لكي تطرح الدول أسئلة ذات صلة حول كيفية مقاومة الانتشار المستمر لفيروس كورونا".

وحول استعدادات الحكومات لمواجهة الانتشار المستمر لفيروس كورونا الجديد، أضافت هاريس "هل لديك القدرة في مستشفياتك؟ هل لديك أجهزة التهوية؟ هل لديك الموظفين جاهزة؟ هل استعدت الفرق؟ لأن موظفيك سوف يستنفدون، فأنت بحاجة إلى فرق احتياطية. هو التدريب في المكان؟ هل المختبرات جاهزة؟ هل يعرف طاقمك كيفية أخذ المسحات؟ هل لديك فرق كبيرة يمكنها القيام بالمراقبة؟".

وأوضحت عضو فريق الاستجابة لفيروس كورونا الجديد في منظمة الصحة العالمية، أن "كل هذه هي الأسئلة التي يجب طرحها والإجابة عليها الآن".

وفي ردها على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الفيروس قد يختفي "مثل المعجزة"، قالت هاريس: "ليس لدينا كرة بلورية. لدينا العلم في صالحنا. كل يوم نتعلم المزيد، كل يوم نعرف المزيد، لكننا بالتأكيد لا نتوقع أي شيئ".

كانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت، الخميس، ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا الجديد خارج الصين بمعدلات أكبر من نظيرتها في الصين، خلال اليومين الماضيين.

وعلى الرغم من عدم إعلان منظمة الصحة العالمية، وصول معدلات انتشار فيروس كورونا الجديد إلى مستوى الجائحة، إلا أن مستويات تفشي المرض ارتفعت بشكل ملحوظ مؤخرًا.