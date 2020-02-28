وضع أول رئيس دولة تحت الحجر الصحي احترازيا بسبب فيروس كورونا

فيروس كورونا في ايران يسبب حالة من عدم اليقين والخوف

هونغ كونغ (CNN)—وضعت السلطات المنغولية، رئيس البلاد، خالتما باتولغا، تحت الحجر الصحي الاحترازي وذلك في أعقاب زيارة لمدة يوم واحد قام بها إلى الصين للقاء نظيره، شي جي بينغ.

الإعلان جاء وفقا لما نشرته وكالة الأنباء المنغولية الرسمية، التي أشارت إلى أن باتولغا وعدد من المسؤولين المرافقين له بوفد الزيارة إلى الصين ومن ضمنهم وزير الخارجية وضعوا تحت الحجر الصحي الاحترازي لمدة 14 يوما.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا داخل الصين حتى مساء الخميس إلى 78.824 ألف إصابة ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة على مستوى العالم إلى 83.045 ألف إصابة.

70 حالة وفاة بفيروس كورونا سُجلت خارج الصين في 8 دول ومناطق تصدرتها إيران بتسجيل 26 وفاة وفقا للأرقام الرسمية.