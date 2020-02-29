دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب الإعلامي المصري، عمرو أديب على إعلان وزير الصحة الفرنسي، أوليفيه فيران، عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا لشخصين عادا مؤخرا من مصر، مقدما تفاصيل عن "امتناع" فرنسا تقديم تفاصيل عن هؤلاء المصابين.

جاء ذلك في البرنامج الذي يقدمه عمرو أديب على قناة MBC حيث قال: "حصل موقع عجيب غريب، أن فرنسا أعلنت على لسان وزير صحتها أن هناك حالتين مصابين إصابة قوية بالكورونا كانوا في مصر، تصريح رسمي، كانوا في مصر، هو بيتكلم عن مجموعة كان فيها 12 شخص وبيقول 2 منهم كانوا في مصر، يعني خدوا الكورونا في مصر، طيب الإدارة المصرية اليوم أعلنت بشكل واضح إن إحنا معندناش حالات مؤكدة ملقيناش حاجة، كان عندنا واحد، ولا يوجد عندنا أي حاجة.."

وأضاف: "موقف غريب جدا من فرنسا، يا جماعة طيب قولوا لنا الـ2 دول مين؟ لأ.. طيب يا جماعة قولوا لنا كانوا في أي طيارة؟ لأ.. طيب يا جماعة رجعوا أيمتا؟ لأ.. موقف غريب جدا من فرنسا، ومثل هذه المواقف في العالم مينفعش فيها الكلام ده.."

وكان أوليفيه فيران، وزير الصحة في فرنسا قد قال، الخميس، إن هناك حالتي إصابة بفيروس كورونا عادتا مؤخرًا من رحلة إلى مصر. بينما أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، شفاء أول إصابة اُكتشفت في يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤكدة خلو البلاد من الفيروس.

وخلال زيارته الأخيرة، رأى فيران أن الوباء انتقل إلى "مرحلة ثانية... ينتشر الفيروس على أراضينا وعلينا كبح انتشاره".

وأشار فيران إلى أن المرحلة الثانية تعني "أن الفيروس ينتشر الآن في البلاد، على عكس المرحلة الأولى التي تحدد وصوله فقط.