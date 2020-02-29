فيروس كورونا في ايران يسبب حالة من عدم اليقين والخوف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حذر وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، من أن ذروة فيروس كورونا في البلاد ستكون خلال الأسبوع الجاري، فيما يعتزم الجيش القيام بعمليات تعقيم لمناطق في 3 محافظات.

ونقلت وكالة أنباء إيرنا الرسمية عن نمكي قوله في تصريحات الجمعة، إن الذروة الرئيسية للفيروس ستكون خلال الأيام القادمة والأسبوع القادم (الجاري)، مُستندًا إلى دراسات قال "أجراها زملاؤنا للرصد الدولي والمحلي وظهور فيروس كورونا في الدول الأخرى".

وأضاف نمكي: "لا يعني هذا الكلام إثارة الرعب لدى المواطنين أو أن نخسر أنفسنا، بل سنسيطر على هذه الذروة"، داعيًا إلى الامتناع أو التقليل قدر الإمكان من التنقلات غير الضرورية والالتزام بالشروط الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس.

على ذات الوتيرة، أكد رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أن معدل الإصابة بالفيروس خلال الأيام المقبلة سيكون في حالة تصاعد.

وحتى يوم الجمعة، ارتفع عدد وفيات كورونا في إيران إلى 26، إضافة إلى 245 مُصابًا، حسب تصريحات جهانبور لوكالة إيرنا.

من جانبه، قال مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا، الجمعة، إن "الحظر الأمريكي يجعل فيروس كورونا أكثر مُقتا وفتكا"، حسب ما أوردته وكالة إيرنا.

وكتب آشنا في تغريدة له عبر تويتر: "الأطباء يقولون إن كورونا يصبح قاتلا حينما يترافق مع الأمراض التحتية. الحظر هو المرض التحتي الذي يجعل كورونا أكثر مقتا وفتكا".

وحمَل آشنا أمريكا "المسؤولية المباشرة" عن "موت ومعاناة وآلام الضحايا الإيرانيين لفيروس كورونا".

في سياق متصل، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن وزارة الدفاع الإيرانية تمكنت من تصنيع العدة الطبية (كيت) الخاصة بتشخيص الفيروس. وذكر أن معهد "باستور" بطهران أكد صحة أداء هذه العدة.

ولفت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن الجيش سيقوم بتنفيذ قرار اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بشأن تعقيم بعض المدن موضحًا أن وزارة الدفاع الإيرانية ستقوم بتعقيم مناطق من محافظات طهران وقم وجيلان.