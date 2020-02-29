دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة، تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة "بشكل مؤقت"، حسب بيان لوزارة الخارجية السعودية.

وقالت الخارجية السعودية، إن القرار يأتي في ضوء توصيات الجهات الصحية بشأن التعامل مع انتشار فيروس كورونا من أجل "تعزيز الإجراءات الوقائية القائمة لتوفير أقصى درجات الحماية، وتطبيق معايير السلامة حفاظاً على الحالة الصحية لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف".

واستثنت المملكة العربية السعودية من ذلك "مواطني دول مجلس التعاون الذين مضى على تواجدهم في المملكة 14 يومًا متصلة ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بالفيروس".

وأوضح بيان الخارجية السعودية، أنه يمكن للراغبين في أداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي - ممن تم استثنائهم - "التقدم (بطلب) عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة (المسار الإلكتروني للعمرة) للحصول على تصريح خلال فترة التعليق المؤقت".

وأكد بيان الخارجية السعودية أنها تتابع عن كثب تطورات انتشار الفيروس وتداعياته بصورة مستمرة، مُشيرة إلى أنها تقوم بمراجعة الإجراءات الاحترازية.

وقال البيان إن المملكة العربية السعودية "سوف تتخذ إجراءات إضافية إذا استدعت الحاجة ذلك".

ويأتي قرار المملكة العربية السعودية، بعد يوم من إعلانها إجراءات استباقية لمواجهة فيروس كورونا، تضمنت إلغاء التأشيرات لأغراض أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي والسياحة، إضافة إلى تعليق التأشيرات الإلكترونية لمواطني 7 دول غير عربية.

وتعيش منطقة الخليج حالة من الاستنفار، بعد اكتشاف حالات إصابة مؤكدة في عدة دول مجاورة بالسعودية، من بينها الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين.