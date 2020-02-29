رجل دين سعودي يُبين حكم صلاة الجماعة بحال الخوف من "كورونا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تطرق إمام مسجد قباء، الشيخ صالح المغامسي، السبت، إلى حكم صلاة الجماعة في المناطق التي يُخشى من تفشي فيروس كورونا المستجد فيها.

وقال المغامسي في إطلالته الأسبوعية عبر برنامج الأبواب المتفرقة إن الشرع "أعذر الناس حال المطر أن يذهبوا إلى صلاة الجماعة، من أجل أذى المطر وهو الوحل والطين"، على حد تعبيره.

وأشار رجل الدين السعودي إلى أنه إذا كان الشرع قد أعذر الناس من صلاة الجماعة في حال المطر "فمن باب أولى أن يُعذر الناس من الذهاب إلى صلاة الجماعة إذا خافوا على أنفسهم من انتشار فيروس كورونا"، حسب تعبيره.

وفي آخر إحصائية متعلقة بانتشار الفيروس حول العالم، بلغت أعداد المصابين 85 ألف و536 مصابا، ووصل عدد الوفيات 2932 حالة، حتى مساء السبت 29 شباط/ فبراير.

ولم تُسجل السعودية إصابات بفيروس كورونا بعد، لتكون الدولة الخليجية الوحيدة التي تُعلن نفسها خالية من الفيروس، بعد أن أعلنت قطر، السبت، تسجيل أول حالة في البلاد.

وأعلنت المملكة، الخميس، تعليق دخول أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي والسياحة "مؤقتا" إضافة إلى منع دخول القادمين من الدول التي تفشى فيها كورونا، وذلك كإجراء احترازي للوقاية من انتشار الفيروس على أراضيها.