دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لا تزال الجهود الدولية تُبذل لاحتواء والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد الذي بات يعرف باسم "كوفيد- 19" الذي وصل إلى 33 دولة جديدة خلال الأيام الـ9 الماضية فقط.

الدول العربية التي وصل إليها الفيروس خلال الأيام الـ9 الماضية تتمثل بكل من: لبنان وسلطنة عُمان والجزائر والبحرين والكويت.

أما على الصعيد الدولي فوصلت إلى كل من: أفغانستان واليونان وإسرائيل والدنمارك والنمسا وإستونيا ورومانيا ومقدونيا الشمالية وجورجيا وباكستان والنرويج وإسبانيا والبرازيل وسويسرا وكرواتيا والإكوادور ولوكسمبورغ وأيسلندا وموناكو والمكسيك ونيجيريا ونيوزيلندا وهولندا وشمال إيرلندا وروسيا البيضاء ولتوانيا وإيرلندا.

ووفقا لآخر الأرقام الرسمية الصادرة عن مفوضية الصحة الصينية، فإن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حتى مساء السبت بلغت 2870 وفاة أما خارج الصين فوصلت حصيلة الوفيات إلى 106 وفيات ليبلغ المجموع الكلي للوفيات بالفيروس 2976 وفاة حول العالم.

أما فيما يتعلق بعدد الإصابات المؤكدة، فبلغت داخل الصين 79.824 ألف إصابة، و6676 في الدول خارج الصين لتبلغ المحصلة الكلية للإصابات المشخصة 86.500 ألف إصابة.