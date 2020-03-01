ارتفاع عدد ضحايا كورونا في إيران.. إليكم توزيع المناطق والحالات فيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رفعت السلطات الإيرانية، الأحد، عدد الأشخاص الذين توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد- 19" إلى 54 شخصا، لافتة إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 978.

جاء ذلك على لسان رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كيانوش جهانبور، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، حيث قال: "من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تشخيص 385 اصابة جديدة".

وأضاف: "من بين الاصابات الجديدة 30 اصابة في محافظة قم، و170 اصابة في طهران و28 اصابة في محافظة جيلان و44 اصابة في المحافظة المركزية و13 اصابة في محافظة اصفهان و8 اصابات في فارس و17 اصابة في خراسان الرضوية واصابتين في كرمانشاة و8 اصابات في لرستان و3 اصابات في سمنان و11 اصابة في مازندران و3 في همدان واصابتين في خراسان الجنوبية و31 في البرز و2 في هرمزكان و9 في خوزستان واصابة واحدة في سيستان وبلوجستان واخرى في ايلام واصابتين في كرمان ( لأول مرة في هذه المحافظة)، ومن بين هذه الاصابات توفي 11 منهم خلال الساعات الـ24 الماضية".

والقى المسؤول الإيراني الضوء على أن "175 شخصا مصابا بفيروس كورونا قد تعافوا لغاية الان وغادروا المستشفيات"، موضحا أن "غالبية الاصابات الجديدة من محافظة طهران تليها المحافظة المركزية".