مصر تسجل إصابة ثانية بفيروس كورونا الجديد: شخص أجنبي

معدل الوفاة من فيروس كورونا في إيران أعلى بكثير من المتوسط العالمي..لماذا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، مساء الأحد، اكتشاف إصابة ثانية بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص أجنبي، وذلك بعد إعلان تعافي المصاب الأول بالمرض.

وأوضح خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه في الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تم إحالته إلي مستشفى العزل، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف مجاهد، أنه تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيًا والاطمئنان عليه، موضحًا أن الحالة إيجابية للفيروس ولديه اعراض مرضية بسيطة، وحالته مستقرة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة في مصر، إلى أنه باكتشاف هذه الحالة، تسجل مصر الحالة الثانية للإصابة بفيروس كورونا الجديد، مؤكدا تعافي الحالة الأولي وخروجها من المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة، لافتا إلى أنه "فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية".

وتواصل الحكومة المصرية، رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، بحسب بيان وزارة الصحة المصرية.

وكانت السلطات الطبية في مصر، أعلنت تواصلها مع نظيرتها الفرنسية بشأن الإعلان عن 6 إصابات لمواطنين فرنسيين كانوا في رحلة إلى مصر، لمتابعة فحص المخالطين بهم أثناء زيارة هؤلاء المرضى إلى مصر.

وسافرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إلى الصين، مساء الأحد، مرافقة لشحنة من المعدات والمستلزمات الطبية اللازمة في الجهود الصينية لمكافحة فيروس كورونا الجديد، والذي بدأ انتشاره في مدينةووهان في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019.