منظمة الصحة العالمية: أفريقيا قد تتضرر أكثر من الصين من فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت هيئة الصحة في إمارة دبي بالإمارات عن الإجراءات التي تتبعها عند المنافذ الجوية للدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت مدير إدارة حماية الصحة العامة في بهيئة الصحة بدبي، الدكتورة بدرية الحرمي، إن الكشف على المواطنين القادمين من الصين والدول الموبوءة عبر كاشفات حرارية، لرصد درجات حرارة المسافرين ومعرفة ما إذا كانوا يعانون من أحد أهم أعراض الفيروس.

وتابعت الحرمي قائلة إن فحصا مخبريا يُجرى على المسافرين القادمين من هذه الدول وفي حال اكتشاف أعراض لكورونا يتعامل فريق طبي تابع لهيئة الصحة ويكون موجودا في المطار مع الحالة عبر الكشف على الشخص واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأشار مكتب دبي الإعلامي إلى أن جميع المسافرين القادمين إلى مطار دبي يخضعون لفحص عبر كاشفات الحرارة، في حين يخضع القادمون من الصين والدول الموبوءة إلى فحصين.

يذكر أن الإمارات سجلت 21 حالة مصابة بفيروس كورونا حتى الثاني من مارس/أذار وأعلنت عن شفاء 5 حالات منها.