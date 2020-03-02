مصر تضيء معالمها الأثرية بألوان علم الصين تضامناً معها ضد فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أضاءت مصر 3 من أشهر معالمها الأثرية بألوان العلم الصيني، الأحد، وذلك تضامنا من الشعب المصري مع الشعب الصيني لمواجهة فيروس كورونا.

ألوان علم الصين تضئ واجهة معابد الكرنك بالأقصر

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، عن إضاءة واجهات كل من قلعة صلاح الدين بالقاهرة، ومعابد الكرنك بالأقصر، ومعبد فيلة بأسوان بألوان علم دولة الصين، تضامناً من الشعب المصري مع الشعب الصيني لمواجهة فيروس كورونا.

وكانت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، قد توجهت إلى الصين، مساء الأحد، في إطار تعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بحسب البيان الصادر عن وزارة الصحة والسكان المصرية على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وخلال مؤتمر صحفي عقدته زايد، والسفير الصيني لدى مصر، بمطار القاهرة الدولي، أوضحت زايد أن الزيارة إلى الصين ستكون محملة بالمستلزمات الطبية الوقائية، مشيرة إلى تبادل الخبرات بين البلدين حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ألوان علم الصين تضيء واجهة معبد فيلة بأسوان

وأشارت زايد خلال المؤتمر إلى إنارة المعالم المصرية التاريخية بالعلم الصيني تزامناً مع زيارتها إلى الصين، بحسب البيان.