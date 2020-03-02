منظمة الصحة العالمية: أفريقيا قد تتضرر أكثر من الصين من فيروس كورونا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تُوفي مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الإثنين، بعد إصابته بفيروس كورونا، وفقا لما ذكرته الإذاعة الحكومية في إيران.

وكان محمد مير محمدي، البالغ من العمر 71 عاما، عضوا في مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، ومستشارا لخامنئي.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران 1500 وحالة، في آخر إحصائية حتى 2 مارس/أذار الجاري، ووصلت الوفيات إلى 66.

وتحتل إيران المركز الثاني بعدد الوفيات جراء هذا الفيروس بعد الصين، والمركز الرابع عالميا على صعيد الإصابات بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا.