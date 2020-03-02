منظمة الصحة العالمية: أفريقيا قد تتضرر أكثر من الصين من فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت السعودية تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، لمواطن قادم من إيران عبر البحرين، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة الإثنين.

وقالت الوزارة إن المواطن دخل إلى الأراضي السعودية من البحرين بعد أن كان في إيران دون أن يفصح عن وجوده على الأراضي الإيرانية.

وأشارت الصحة السعودية إلى أنها أرسلت كادرا طبيا للكشف عن المصاب وأخذ عينة منه للفحص المخبري والتي تبين من خلالها إصابته بالفيروس.

وطمأنت الوزارة المواطنين بأن الحالة معزولة تمام في إحدى المستشفيات ويجري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها، وفقا للبيان الذي نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأكدت الصحة السعودية أنها أجرت فحوصات للمخالطين للحالة وأخذت عينات منهم للتأكد من سلامتهم، ونوهت إلى أنها ستعلن النتائج فور توفرها.