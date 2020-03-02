دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في المنطقة، قد يتخذ البعض بعض التدابير الوقائية على أعلى مستوى، ولكن قد تكون هناك بعض التدابير غير الضرورية.

وأكد مكتب منظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أنه لا حاجة للأصحاء لارتداء الكمامات.

وقالت منظمة الصحة العالمية: "لا ينصح بأن يرتدي الأصحاء كمامات، وينصح بارتدائها فقط عند رعاية شخص مشتبه في إصابته بعدوى كوفيد-19".

وأوضحت الإرشادات، في "انفوغراف" مبسط، متى يتوجب استخدام الكمامة، موضحة أنه يجب ارتداء الكمامة من قبل أي شخص يعاني من السعال أو العطس، ومؤكدة أن الكمامة فعالة فقط في حال استخدامها مع غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، أو فركهما بمطهر كحولي.

وأشارت الإرشادات إلى أنه عند ارتداء الكمامة، يجب معرفة كيفية استخدامها بطريقة سليمة، وكذلك طريقة التخلص منها، موضحة أنه قبل ارتداء الكمامة، يتوجب على الشخص فرك يديه جيداً بالمطهر، أو غسلهما بالماء والصابون.

إذاً، ما هي التدابير الوقائية التي يجب اتخاذها لتجنب الإصابة بالعدوى؟

وفيما يلي التوصيات النموذجية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية للجمهور من أجل الحدّ من التعرض لمجموعة من الأمراض ونقلها، بما يشمل نظافة اليدين، والنظافة التنفسية، وممارسات الغذاء بشكل آمن: