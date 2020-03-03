فيروس كورونا ينتشر بـ12 بلداً عربياً..إليكم القائمة وعدد حالات الإصابة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس منظمة الصحة العالمية "WHO" إن مسؤولي الصحة العامة يعملون في "أرض مجهولة" أثناء مكافحتهم انتشار فيروس كورونا الجديد الذي أصاب أكثر من 90 ألف شخص في 73 دولة ومدينة حتّى مساء الإثنين.
ومنذ اكتشافه لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي في مدينة ووهان وسط الصين، انتشر الفيروس إلى كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية.
ويكافح العاملون الطبيون الآن تفشي الفيروس في كوريا الجنوبية، وإيران، وإيطاليا، بينما تعمل دول أخرى بشراسة لتجنب أي مصير مشابه من خلال تجهيز سلطات الصحة العامة، وتنبيه مواطنيها، وفرض قيود سفر إلى المناطق المتضررة.
وحتّى الآن، أُبلغ عن 173 حالة وفاة خارج بر الصين الرئيسي، ما أدى إلى زيادة عدد الوفيات في العالم، لتبلغ 3 آلاف و116 شخصاً.
ووضعت العديد من الدول التي شهدت حالات إصابات بالفيروس تدابير للحد من انتشاره، مثل إغلاق المدارس، وتشجيع العمل عن بعد، وإلغاء الأحداث العامة، أو التقليل منها.
وامتنعت منظمة الصحة العالمية حتى الآن عن تصنيف تفشّي الفيروس كجائحة عالمية، ولكنّها حذرت من احتمال تحوله إلى ذلك في المستقبل القريب.
وفيما يلي قائمة بالحالات المؤكدة والوفيات خارج بر الصين الرئيسي في البلدان العربية:
- الجزائر (حالتان)
- البحرين (49 حالة)
- مصر (حالتان)
- العراق (26 حالة)
- الأردن (حالة واحدة)
- الكويت (56 حالة)
- لبنان (13 حالة)
- عُمان (6 حالات)
- قطر (7 حالات)
- المملكة العربية السعودية (حالة واحدة)
- تونس (حالة واحدة)
- الإمارات العربية المتحدة (21 حالة)
وفيما يلي قائمة بالحالات المؤكدة والوفيات خارج بر الصين الرئيسي من حول العالم:
- أفغانستان (حالة واحدة)
- أندورا (حالة واحدة)
- أرمينيا (حالة واحدة)
- أستراليا (31 حالة، حالة وفاة واحدة )
- النمسا (10 حالات)
- بيلاروسيا (حالة واحدة)
- بلجيكا (حالة واحدة)
- البرازيل (حالتان)
- كمبوديا (حالة واحدة)
- كندا (24 حالة)
- كرواتيا (6 حالات)
- جمهورية التشيك (حالة واحدة)
- الدنمارك (3 حالات)
- جمهورية الدومينيكان (حالة واحدة)
- الإكوادور (7 حالات)
- إستونيا (حالة واحدة)
- فنلندا (3 حالات)
- فرنسا (130 حالة، حالتان وفاة)
- جورجيا (حالة واحدة)
- ألمانيا (158 حالة)
- اليونان (7 حالات)
- هونغ كونغ (100 حالة، حالتان وفاة)
- أيسلندا (3 حالات)
- الهند (5 حالات)
- إندونيسيا (حالتان)
- إيران (1،501 حالة، 66 حالة وفاة)
- أيرلندا (حالة واحدة)
- إسرائيل (12 حالة)
- إيطاليا (2،036 حالة، 52 حالة وفاة)
- اليابان (974 حالة، 12 حالة وفاة)
- لاتفيا (حالة واحدة)
- ليتوانيا (حالة واحدة)
- لوكسمبورغ (حالة واحدة)
- ماكاو (10 حالات)
- ماليزيا (25 حالة)
- المكسيك (5 حالات)
- موناكو (حالة واحدة)
- نيبال (حالة واحدة)
- هولندا (7 حالات)
- نيوزيلندا (حالة واحدة)
- نيجيريا (حالة واحدة)
- شمال مقدونيا (حالة واحدة)
- النرويج (15 حالة)
- باكستان (5 حالات)
- الفلبين (3 حالات، حالة وفاة واحدة)
- البرتغال (حالتان)
- رومانيا (3 حالات)
- روسيا (6 حالات)
- سان مارينو (حالة واحدة)
- السنغال (حالة واحدة)
- سنغافورة (108 حالة)
- كوريا الجنوبية (4،812 حالة، 29 حالة وفاة)
- إسبانيا (73 حالة)
- سريلانكا (حالة واحدة)
- السويد (13 حالة)
- سويسرا (18 حالة)
- تايوان (41 حالة، حالة وفاة واحدة)
- تايلاند (42 حالة، حالة وفاة واحدة)
- المملكة المتحدة (35 حالة)
- الولايات المتحدة (105 حالة، 6 حالات وفاة)
- فيتنام (16 حالة)