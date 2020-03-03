فيروس كورونا ينتشر بـ12 بلداً عربياً..إليكم القائمة وعدد حالات الإصابة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس منظمة الصحة العالمية "WHO" إن مسؤولي الصحة العامة يعملون في "أرض مجهولة" أثناء مكافحتهم انتشار فيروس كورونا الجديد الذي أصاب أكثر من 90 ألف شخص في 73 دولة ومدينة حتّى مساء الإثنين.

ومنذ اكتشافه لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي في مدينة ووهان وسط الصين، انتشر الفيروس إلى كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية.

ويكافح العاملون الطبيون الآن تفشي الفيروس في كوريا الجنوبية، وإيران، وإيطاليا، بينما تعمل دول أخرى بشراسة لتجنب أي مصير مشابه من خلال تجهيز سلطات الصحة العامة، وتنبيه مواطنيها، وفرض قيود سفر إلى المناطق المتضررة.

وحتّى الآن، أُبلغ عن 173 حالة وفاة خارج بر الصين الرئيسي، ما أدى إلى زيادة عدد الوفيات في العالم، لتبلغ 3 آلاف و116 شخصاً.

ووضعت العديد من الدول التي شهدت حالات إصابات بالفيروس تدابير للحد من انتشاره، مثل إغلاق المدارس، وتشجيع العمل عن بعد، وإلغاء الأحداث العامة، أو التقليل منها.

وامتنعت منظمة الصحة العالمية حتى الآن عن تصنيف تفشّي الفيروس كجائحة عالمية، ولكنّها حذرت من احتمال تحوله إلى ذلك في المستقبل القريب.

وفيما يلي قائمة بالحالات المؤكدة والوفيات خارج بر الصين الرئيسي في البلدان العربية:

الجزائر (حالتان) البحرين (49 حالة) مصر (حالتان) العراق (26 حالة) الأردن (حالة واحدة) الكويت (56 حالة) لبنان (13 حالة) عُمان (6 حالات) قطر (7 حالات) المملكة العربية السعودية (حالة واحدة) تونس (حالة واحدة) الإمارات العربية المتحدة (21 حالة)

وفيما يلي قائمة بالحالات المؤكدة والوفيات خارج بر الصين الرئيسي من حول العالم: