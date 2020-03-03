الصحة السعودية توضح حقيقية فيديو متداول حول إصابات كورونا بالمملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، صحة فيديو مُتداول حول إصابات بفيروس كورونا في أحد مستشفيات المملكة.

وقال متحدث الصحة السعودية عبر تويتر، إن "الفيديو عبارة عن تدريب على فرضية لمكافحة العدوى بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، وذلك ضمن استعدادات الحج العام الماضي وليست لحالة فيروس كورونا الجديد".

ودعا مُتحدث الصحة السعودية إلى التواصل مع الرقم 937، لأي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، حسب قوله.

وفي مداخلة تليفزيونية مع برنامج "يا هلا" المُذاع عبر فضائية "روتانا خليجية"، أوضح الدكتور محمد العبد العالي، آخر تفاصيل أول إصابة بفيروس كورونا.

وقال العبد العالي إن المُصاب في حال صحية مستقرة بأحد مستشفيات المنطقة الشرقية، لافتا السعودية حددت 25 مستشفى في مناطق مختلفة للتعامل أي حالات مُتعلقة بفيروس كورونا.

وأشار العبد العالي أنه يجري فحص جميع من خالطوا صاحب الحالة المُصابة بالفيروس، وأن النتائج يبتم إعلانها في غضون الساعات القادمة.

ويوم الإثنين، أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيلها أول حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين.

واتخذت السعودية سلسلة إجراءات استباقية لمواجهة المخاطر المحتملة لفيروس كورونا، منها إلغاء تأشيرات السفر إليها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي والسياحة، ومنعت مواطني دول مجلس التعاون من دخول المملكة بشكل مؤقت.