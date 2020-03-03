الأقنعة قد تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا إذا وُضعت بشكل غير صحيح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --حذّر الجراح العام للولايات المتحدة، وهو منصب رفيع في وزارة الصحة الأمريكية، جيروم آدمز من توافد الناس لشراء الأقنعة للوقاية من فيروس كورونا الجديد، ومن خطر الإصابة بالعدوى إذا لم يُوضع القناع بشكل صحيح.

وقال آدمز خلال مقابلة ضمن برنامج "فوكس أند فريندز" على قناة "فوكس نيوز": "قد يزيد قناع الوجه من خطر إصابتك بالفيروس، في حال تم وضعه من قبل الأشخاص الذين لا يقدمون الرعاية الصحية".

وأضاف: "يميل الأشخاص الذين لا يعرفون كيفية ارتداء الأقنعة بشكل صحيح إلى لمس وجوههم كثيراً، مما يزيد في الواقع من انتشار فيروس كورونا. ومن المؤكد أننا نشهد مزيداً من الانتشار للفيروس في المجتمعات، ولكن من المهم أن يعلم الناس أن مخاطر إصابتهم بالفيروس كأمريكيين لا تزال منخفضة في الوقت الحالي، حيث أن نسبة الإصابة لدى المواطنين الأميركيين لا زالت متدنية. وهناك أشياء يمكن للناس القيام بها ليبقوا بأمان. وهناك أشياء أخرى لا ينبغي عليهم القيام بها ومنها شراء الأقنعة".

وفي تغريدة نشرها آدمز يوم الأحد على "تويتر"، قال إنه "يجب على الناس التوقف عن شراء الأقنعة. وبدلاً من ذلك، يمكنهم الحفاظ على نفسهم ومن حولهم بصحة جيدة، عبر غسل اليدين كثيراً، وتجنب لمس العينين، والأنف، والفم بأيدي غير مغسولة وتطهير الأسطح".

وأضاف أنه في حال تم شراء غالبية إمدادات أقنعة الوجه من قبل الناس، ولم يستطع مقدمو الرعاية الصحية الحصول عليها لتقديم الرعاية للمرضى، "فذلك يعرضهم ومجتمعاتنا للخطر".