تويتر تطلب من موظفيها العمل من المنزل لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- طلبت شركة تويتر من جميع موظفيها في جميع أنحاء العالم الابتعاد عن مكاتبهم حتى إشعار آخر، لتجنب انتشار فيروس كورونا الجديد.

في رسالة نُشرت يوم الاثنين عبر المدونة الرسمية للشركة، كتبت رئيسة الموارد البشرية جينيفر كريستي: "بداية من اليوم، نشجع بقوة جميع الموظفين على مستوى العالم على العمل من المنزل إذا كان بمقدورهم" ذلك.

وقالت كريستي إن هذه الإرشادات ليست إلزامية بالنسبة لمعظم الموظفين، مُضيفة: "ستقوم الشركة بتنظيف منشآتها بعناية لحماية الموظفين الذين يشعرون أنهم بحاجة إلى القدوم للعمل".

وطلبت تويتر من الموظفين الموجودين في هونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية العمل من منازلهم. جزئيًا، أعزت الشركة ذلك إلى القيود الحكومية الموجودة بالفعل في تلك البلدان للتعامل مع الفيروس.

وأعلنت الشركة يوم السبت أنها ستعلق جميع أعمال السفر والأحداث غير الضرورية.