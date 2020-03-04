داكار، السنغال (CNN)-- أعلنت رابطة دوري كرة السلة الإفريقي تأجيل موعد لعب أول مباراة في موسمه الافتتاحي، التي كانت مُزمعة في 13 مارس أذار، بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وفي بيان لها، قالت الرابطة إنها أجلَت افتتاح الموسم، الذي كان مُقررًا انطلاقه في العاصمة السنغالية داكار.

وقال رئيس رابطة الدوري الإفريقي لكرة السلة أمادو جالو فال، إنه "بناءً على توصية الحكومة السنغالية بشأن المخاوف الصحية المتصاعدة المتعلقة بفيروس كورونا، سيتم تأجيل موسم افتتاح البطولة".

وأضاف جالو فال: "أشعر بخيبة أمل لأننا غير قادرين على إطلاق هذا الدوري التاريخي كما هو مقرر، لكن نتطلع إلى بدئه في وقت لاحق".

ويتم تنظيم دوري رابطة كرة السلة الإفريقية بموجب شركة بين الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) ورابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA).

وتضم البطولة الجديدة 12 فريقًا من مختلف أنحاء إفريقيا. وتعتمد على قواعد مسابقات الأندية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في أفريقيا.

وهذا أول تعاون لبطولة الدوري الأمريكي للمحترفين، لإدارة دوري خارج أمريكا الشمالية. وتعد علامتا نايك وغوردن براند الزي الحصري خلال المنافسات.