تسجيل أكثر من 10 بلدان حالات إصابة بفيروس كورونا ترتبط بإيران

من الصين إلى إيران وإيطاليا.. فيروس كورونا يضع العالم في حالة تأهب

من الصين إلى إيران وإيطاليا.. فيروس كورونا يضع العالم في حالة تأهب

منظمة الصحة العالمية: أفريقيا قد تتضرر أكثر من الصين من فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تزايدت حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في إيران بشكل كبير منذ الأسبوع الماضي.

ويوجد الآن أكثر من ألفين و300 حالة إصابة بالفيروس، و77 حالة وفاة مسجلة رسمياً في إيران، ما يجعلها واحدة من أسوأ البلدان المتضررة في العالم.

وأظهرت نتائج فحص المسافرين الذين قاموا بزيارة إيران مؤخراً أيضاً إصابتهم بالفيروس بعد وصولهم إلى أكثر من 10 بلدان.

وفيما يلي قائمة البلدان التي سجلت حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد مرتبطة بإيران: