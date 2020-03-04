وفيات فيروس كورونا تصل إلى 3200 حالة وأكثر من 92 ألف مصاب عالميًا

معدل الوفاة من فيروس كورونا في إيران أعلى بكثير من المتوسط العالمي..لماذا؟

بكين، الصين (CNN)-- سجلت الصين 38 وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها، حسبما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في البلاد، ليرتفع عدد القتلى بسبب الإصابة بفيروس كورونا إلى 2981 شخصًا داخل الصين فيما تم الإبلاغ عن 219 حالة وفاة خارج الصين، مما يرفع عدد الوفيات في العالم إلى 3200 حالة وفاة.

وتوفي 37 شخصًا في ولاية هوبي، والتي بدأ فيها انتشار المرض في ديسمبر كانون الأول الماضي 2019، فيما تم تسجيل وفاة واحدة خارج الولاية حالة وفاة واحدة.

وأعلنت إيطاليا عن 79 حالة وفاة، وإيران عن 77 حالة وفاة، وكوريا الجنوبية عن 32 حالة وفاة، فيما أبلغت اليابان عن 12 حالة وفاة، وأبلغت الولايات المتحدة عن 9 حالات وفاة، وسجلت فرنسا 4 حالات وفاة، بينما أبلغت هونغ كونغ عن وفاة شخصين. وقد سجلت كل من تايوان وأستراليا وتايلاند والفلبين حالة وفاة واحدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وسجلت الصين 119 حالة إصابة جديدة بالمرض، الثلاثاء، ليصل عدد المصابين الإجمالي في الصين إلى 80 ألف و270 حالة إصابة مؤكدة، فيما يصل العدد الإجمالي العالمي إلى 92 ألف و862 حالة إصابة.