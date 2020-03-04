فيروس كورونا.. الوفيات في إيران تصل إلى 92 حالة وأكثر من 2900 مصاب

معدل الوفاة من فيروس كورونا في إيران أعلى بكثير من المتوسط العالمي..لماذا؟

طهران، إيران (CNN)-- أعلنت السلطات الإيرانية ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد، إلى 92 حالة وفاة، مضيفة وصول أعداد المصابين في البلاد إلى 2922 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

وقال كيانوش جاهانبور مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، الأربعاء، في تصريحات للتليفزيون الرسمي، إن نحو 586 شخصًا أصيبوا بفيروس كورونا، من بينهم 253 في طهران.

كان نائب وزير الصحة الإيراني، أعلن، يوم الثلاثاء، أن إيران ستستعين بفريق وطني يضم 300 ألف من العاملين والمتخصصين في مجال الصحة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

وأضح نائب وزير الصحة، لوكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية إلينا، أنه بالتعاون مع قوات الباسيج الإيرانية، سيتم نشر 300 ألف كادر صحي في كافة أنحاء البلاد، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتعد إيران واحدة من أكبر البؤر المصابة بفيروس كورونا في العالم بعد الصين، فيما تعافى نحو 435 شخصًا، بحسب المسؤولين الإيرانيين.

وأعلنت إيران، الثلاثاء، أنها ستُفرج مُؤقتًا عن أكثر من 54 ألف سجين، في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا، وفقًا لوكالة أنباء إسنا الإيرانية شبه الرسمية، نقلًا عن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين إسماعيلي.