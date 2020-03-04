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من الصين إلى إيران وإيطاليا.. فيروس كورونا يضع العالم في حالة تأهب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد مدير العمليات في مقبرة بمدينة قم الإيرانية، الأربعاء، إنهم يواجهون تحديا في طريقة دفن ضحايا فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الإيرانية مجددا إلغاء صلاة الجمعة بعد تفشي المرض في البلاد.

وقال علي رميزاني في تقرير نشره التلفزيون الرسمي الإيراني: "نحاول أن نتعامل مع طريقة دفن ضحايا فيروس كورونا مقابل المتوفين لأسباب أخرى، وذلك كون إجراءات الدفن تختلف بين الحالتين".

ويأتي التقرير بعد تداول فيديو يُظهر شخصا يمشي قرب ما يصفها التلفزيون الإيراني بمقربة "بهشت معصومة" في قم وتظهر بالمقطع أعداد من الصناديق وبداخلها جثث على نقالات أو على الأرض، ومن غير الواضح ما إذا كان هؤلاء ضحايا كورونا.

وأضاف راميزاني قائلا: "تُفضل بعض العائلات الانتظار يوما أو يومين، حتى إجراء الفحوص على جثث ذويها وعندما تكون النتائج سلبية لا حاجة لاتباع طريقة دفن ضحايا فيروس كورونا، وبالتالي يمكنهم أخذ الجثة ليدفنوها على طريقتهم".

وأشار مدير العمليات في المقبرة إلى أن رغبة هذه العائلات تتسبب بتكدس الجثث في المقبرة، حسبما ظهر في المقطع.

وعلى صعيد متصل، قررت الحكومة الإيرانية إلغاء صلاة الجمعة مجددا في ظل تفشي فيروس كورونا، وفقا للتلفزيون الرسمية الإيراني وبعض الوكالات شبه الرسمية.