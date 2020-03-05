فيروس كورونا يصل 79 دولة منها 12 عربية.. إليكم القائمة وعدد الحالات

صحة
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countries where novel coronavirus cases have been confirmed worldwide

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصل فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "Covid-19" إلى 79 دولة خارج الصين التي تعتبر منطقة ووهان فيها مركز انتشار الفيروس.

ومن بين الدول الـ79، وصل الفيروس إلى 12 دولة عربية، هي كالتالي:

1- الجزائر: إصابتين

2- البحرين: 49 إصابة

3- مصر: إصابتان

4- العراق: 35 إصابة ووفاتان

5- الأردن: إصابة واحدة

6- الكويت: 56 إصابة

7- لبنان: 13 إصابة

8- عُمان: 12 حالة

9- قطر: 7 إصابات

10- المملكة العربية السعودية: إصابتان

11- تونس: إصابة واحدة

12- الإمارات العربية المتحدة: 27 إصابة.

ويذكر أنه ووفقا لمنظمة الصحة الدولية فإن 94 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا وأن أكثر من 3200 شخص توفوا نتيجة ذلك حول العالم، وفقا لآخر الأرقام الرسمية الصادرة.

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