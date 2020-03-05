فيروس كورونا يصل 79 دولة منها 12 عربية.. إليكم القائمة وعدد الحالات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصل فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "Covid-19" إلى 79 دولة خارج الصين التي تعتبر منطقة ووهان فيها مركز انتشار الفيروس.
ومن بين الدول الـ79، وصل الفيروس إلى 12 دولة عربية، هي كالتالي:
1- الجزائر: إصابتين
2- البحرين: 49 إصابة
3- مصر: إصابتان
4- العراق: 35 إصابة ووفاتان
5- الأردن: إصابة واحدة
6- الكويت: 56 إصابة
7- لبنان: 13 إصابة
8- عُمان: 12 حالة
9- قطر: 7 إصابات
10- المملكة العربية السعودية: إصابتان
11- تونس: إصابة واحدة
12- الإمارات العربية المتحدة: 27 إصابة.
ويذكر أنه ووفقا لمنظمة الصحة الدولية فإن 94 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا وأن أكثر من 3200 شخص توفوا نتيجة ذلك حول العالم، وفقا لآخر الأرقام الرسمية الصادرة.