فيروس كورونا يجبر ستاربكس على وقف استخدام الأكواب الشخصية في متاجرها

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN Business) -- لن يتمكن محبو القهوة من المهتمين بالحفاظ على البيئة، الذين يجلبون أكوابهم الخاصة معهم إلى ستاربكس، من القيام بذلك لفترة من الوقت.

يوم الأربعاء، أعلنت شركة ستاربكس تعليقها مؤقتًا لاستخدام الأكواب والكؤوس الشخصية في متاجرها، للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا.

وقالت رئيس متاجر ستاربكس في الولايات المتحدة الأمريكية روزان وليامز، إن الشركة إنها ستواصل منح خصمها البالغ 10 سنتات لأي شخص يجلب فنجانه للقهوة، على الرغم من أن العملاء لا يمكنهم استخدامها.

وأضافت وليامز، في خطاب مفتوح نُشر على موقع الشركة عبر الإنترنت: "نحن متفائلون بأن هذا سيكون وضعا مؤقتا".

وتابعت وليامز أن "ستاربكس تعمل أيضًا على زيادة عدد عمليات التنظيف في جميع متاجرها التي تديرها الشركة وتعليق السفر الجوي المرتبط بأعمالها، على الصعيدين المحلي والدولي، لبقية شهر مارس أذار".

وقالت الشركة إنه تم تأجيل أو تعديل اجتماعات كبيرة في مكاتب الشركة بالولايات المتحدة وكندا.

وأضافت ويليامز: "سنواصل التواصل بشفافية ونتصرف بشجاعة ومسؤولية لضمان صحة ورفاهية شركائنا وعملائنا".

ومنحت ستاربكس التي تتخذ من مدينة سياتل مقرًا لها، خصومات للعملاء لاستخدام أكوابهم في عمليات الشراء الجديدة منذ 1985، حسب موقع الشركة.

وفي 2010، أطلقت ستاربكس حملة للترويج لاستخدام الأكواب والفناجين الشخصية لتقليل إنتاجها من المهملات. وقالت الشركة إن البرنامج منع إهدار ملايين الجنيهات في مدافن النفايات في نهاية المطاف.