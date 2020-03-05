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روما، إيطاليا (CNN)-- قررت إيطاليا إلغاء جميع الأحداث الرياضية في 11 بلدية من "المناطق الحمراء" الأكثر تضررًا من فيروس كورونا، وفرضت قيودًا على الأحداث الرياضية - بما في ذلك التدريب - في أماكن أخرى من البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الأربعاء، "تعليق جميع الأحداث والمسابقات الرياضية في الأماكن العامة والخاصة، حتى لو كانت تُجرى في أماكن مغلقة"، وذلك في 11 بلدية في "المنطقة الحمراء".

وفي مناطق أخرى خارج الـ11 بلدية، مُنع تنظيم مسابقات رياضية أو التدريب إلا إذا كان في داخل أماكن مُغلقة، حسب بيان لمجلس الوزراء على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.

كما يقول القرار إن عشاق الرياضة من المناطق المُتأثرة ممنوعون أيضًا من السفر إلى مناطق أخرى.

وفي سياق متصل، قال مسؤول إعلامي بوزارة الرياضة الإيطالية لـ CNN، إنه سيتم إصدار بيان جديد، يوم الخميس.