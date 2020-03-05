من الصين إلى إيران وإيطاليا.. فيروس كورونا يضع العالم في حالة تأهب

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجل لبنان حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لمواطن عائد مؤخرًا من مصر، حسب وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن بيانا صدر عن إدارة مستشفى سيدة المعونات الجامعي بمدينة جبيل. وأفاد البيان أنه المستشفى استقبل أحد المرضى الوافد حديثا من مصر.

وأوضحت إدارة المستشفى أنه تبين بعد إجراء الفحوص اللازمة أن المواطن يحمل فيروس كورونا، مما استدعى مباشرة الإجراءات الضرورية ليتم نقله إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في العاصمة بيروت.

وأضاف المستشفى أنه فور استقبال المريض تم إبلاغ وزارة الصحة اللبنانية "التي طمأنت إلى عدم ضرورة إجراء فحوص وخصوصا لأن البلد الوافد منه غير موبوء".

وأشار مستشفى سيدة المعونات في جبيل أنه إثر الإشتباه بإصابته بفيروس "الكورونا"، اتخذت جميع تدابير الوقاية المفروضة وتم عزله في غرفة مجهزة إلى حين صدور نتائج الفحوص.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليصبح عدد المصابين في لبنان 15.

وكانت أول إصابة لفيروس كورونا قد سجلها لبنان في 22 فبراير شباط الماضي، وهي لسيدة عائدة من إيران.

وفي سياق متصل، أكدت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن مصر لم تسجل سوى حالتي إصابة بفيروس كورونا لشخصين غير مصريين، قائلة إنه "تم التعامل معهم بمهنية".

وأشارت الصحة العالمية، عبر حسابها في تويتر، إلى أنه جرى أيضًا فحص جميع المخالطين للحالتين، وطبقت عليهم الإجراءات الوقائية الإحترازية اللازمة وفق معايير المنظمة.

تعليق المنظمة يأتي تزامنا مع إعلان دول عدة، بينها فرنسا وكندا، اكتشاف إصابات بالفيروس لأشخاص تواجدوا في مصر مؤخرًا قبل عودتهم إلى بلادهم.