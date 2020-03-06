أعداد الإصابات بفيروس كورونا الجديد تتجاوز 100 ألف حالة عالميًا

معدل الوفاة من فيروس كورونا في إيران أعلى بكثير من المتوسط العالمي..لماذا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تجاوزت أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم 100 ألف حالة إصابة، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجلت الجامعة، نحو 100 ألف و647 إصابة بالمرض في العالم، من بينها 3 آلاف و411 حالة وفاة، فيما بلغ عدد من تم شفائهم من المرض بعد إصابتهم به 55 ألف و753 شخصًا.

وتصدرت الصين أعلى معدلات الوفاة في العالم نتيجة الإصابة بالمرض، حتى عصر الجمعة 6 مارس أذار الجاري، بـ2931 حالة وفاة، تلتها إيطاليا بـ148 حالة وفاة، ثم إيران بـ124، تلتها كوريا الجنوبية بـ42 حالة وفاة.

وجاء ترتيب الدول من حيث أعداد المصابين، استنادًا إلى ما تعلنه السلطات الصحية في كافة الدول المصابة بالمرض والتي تجاوز عددها نحو 90 دولة.

وتختلف تلك الأرقام قليلًا عن إحصائيات منظمة الصحة العالمية، والتي تقترب إحصاءاتها من حاجز الـ100 ألف إصابة، لاختلاف توقيتات تحديث تلك الأرقام بين المنظمة والجامعة بشكل يومي.

من جانبه، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، على مشروع قانون يقضي بتخصيص 8.3 مليار دولار أمريكي لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك بعد تفشيه في نحو 20 ولاية أمريكية.

وأعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، حزمة تمويل بقيمة 59 مليون دولار (46 مليون جنيه إسترليني) لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مشيرًا في بيان للحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن التمويل سيخصص لتطوير لقاح لفيروس كورونا الجديد، لافتًا إلى أن هناك 8 لقاحات محتملة لفيروس كورونا المستجد لكنها لازالت قيد التطوير.

وبذلك يصل إجمالي المبالغ المخصصة من قبل المملكة المتحدة لمكافحة فيروس كورونا على المستوى الدولي إلى 118 مليون دولار (91 مليون جنيه إسترليني).