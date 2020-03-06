دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، الخميس، وقف التعميم السابق الذي يشترط خضوع الوافدين القادمين إلى البلاد لفحص كورونا، مؤكدة استبدال هذه الإجراءات بإجراءات أخرى.

جاء ذلك في بيان للإدارة نشرته على صفحتها بتويتر، حيث قالت: "اصدرت الادارة العامة للطيران المدني تعميما لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي يقضي بوقف التعميم رقم (25) الذي يشترط اجراء فحص طبي الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على الوافدين القادمين للبلاد... وذكرت الادارة انها ستستبدل تلك الإجراءات بإجراءات أخرى تضعها الجهات المختصة بالسرعة الممكنة تكفل تحقيق الهدف المنشود في مواجه انتشار فيروس (كورونا)".

وأضافت: "في ضوء متابعة المستجدات المتعلقة بالإجراءات والتدابير القائمة في مواجهة (كورونا) وحرصا على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لاستقبال المسافرين تم وقف القرار نظرا لتعذر إمكانية تطبيق الإجراءات والفحوصات التي وردت في هذا التعميم لأسباب تقنية لا تتوفر لدى بعض الدول".

وكانت النائب الكويتية، صفاء الهاشم، قد نشرت تغريدات منتقدة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، قائلة: "كل المواثيق الدولية تُقر بأن من حق أي بلد أن يتخذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية أمنه القومي والصحي لشعبه ومن يقيم على أرضه.. أرفض تماماً قرار مجلس الوزراء بإعادة النظر في هذه الإجراءات ويجب أن نكون "قد قرارتنا ولا نخضع لأي تهديدات سياسية.. أمننا الصحي خط أحمر".

وتابعت قائلة في تغريدة منفصلة: "لتتحمل الحكومة المسؤولية كاملة !!لأن ببساطة وزير الصحة وفرقه المتعددة لن يتمكنوا من السيطرة على زمام الأمور لو ظل الأمر على عواهنه.. إحضار شهادة الخلو من فايروس كورونا مطلب.. ومازلت أكرر مطلبي، في الوقت الحالي لا عودة لكل مقيم على أرض الكويت غادر إلى بلده إلا بعد إشعار آخر".