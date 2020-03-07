دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الإعلامي المصري، عمرو أديب، مقطع فيديو يظهر الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية في مطار الأقصر لكشف إصابات محتملة بفيروس كورونا الجديد، متطرقا إلى مدى الصعوبات.

جاء ذلك في البرنامج الذي يقدمه عمرو أديب على قناة MBC حيث قال في تعليق على الفيديو: "دي الإجراءات الاحترازية الي معمولة في مطار الأقصر، وكان أظن بوجود وزير الطيران المدني، ببقى في دكتور واقف حد متخصص من العناية الصحية وبيقيس في الجهاز الي معه وبيشكف على درجات الحرارة، درجة الحرارة العالية بيتم الشك فيها وعمل تحليلات الدم أو الكواشف الي هي بيحتاجو يعملوها.."

وتابع قائلا: "أرجوكم يا جماعة الأمر لا يحتمل تناحر داخلي أو خارجي، النهار ده منظمة الصحة العالمية تتحدث عن التعاون، يجب أن تتعاون الدول والافراد احنا في مصر ما بنقلش ان عندنا أعظم نظام في التاريخ ومعندناش أعظم منظومة صحية خلقها ربنا ولكن عندنا حالات.."

وأضاف: "أنا عايز أشرح لكم حاجة بالنسبة للإنسان الي شغال في المستوى الصحي، الـ12 (الذين كشفت مصر عن إصابتهم بفيروس كورونا الجديد، الجمعة) دول انت لازم تدور على كل واحد منهم قابل كم واحد؟ وكل واحد قابل حد من الـ12 دول قابل كم واحد آخر؟.."