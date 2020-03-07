دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت 89 دولة حول العالم تشخيص إصابة واحدة على الأقل بفيروس كورونا الجديد، الذي بات يُعرف باسم "كوفيد 19" بما مجموعه 20.800 ألف إصابة، في حين شخصت الصين وحدها ما يتجاوز 80.600 ألف إصابة.

وعلى صعيد الوفيات، توفي ما لا يقل عن 360 شخصا نتيجة الإصابة بالفيروس خارج الصين، في حين تجاوز عدد الوفيات داخل الصين الـ3000 حالة.

وفيما يلي نستعرض لكم القائمة الكاملة بأسماء الدول والإصابة والوفيات (إن وجد)، حتى آخر الأرقام الرسمية الصادرة مساء الجمعة:

1- أفغانستان: حالة واحدة

2- الجزائر: 12 حالة

3- أندورا: حالة واحدة

4- الأرجنتين: 8 حالات

5- أرمينيا: حالة واحدة

6- أستراليا: 63 حالة، 2 حالة وفاة

7- النمسا: 41 حالة

8- البحرين: 49 حالة

9- بيلاروسيا: 6 حالات

10- بلجيكا: 109 حالات

11- بوتان: حالة واحدة

12 -البوسنة والهرسك: قضية واحدة

13- البرازيل: 13 حالة

14- تشيلي: 5 حالات

15- كمبوديا: حالة واحدة

16- كندا: 51 حالة

17- كولومبيا: حالة واحدة

18. كوستاريكا: حالة واحدة

19- كرواتيا: 6 حالات

20- جمهورية التشيك: 12 حالة

21- الدنمارك: 3 حالات

22- الجمهورية الدومينيكية: حالتان

23- الإكوادور: 14 حالة

24- مصر: 15 حالة

25- إستونيا: حالة واحدة

26- فنلندا: 3 حالات

27. فرنسا: 577 حالة، 9 حالات وفاة

28. جورجيا: حالة واحدة

29- ألمانيا: 534 حالة

30. جبل طارق: حالة واحدة

31- اليونان: 31 حالة

32- هونغ كونغ: 107 حالات، وفاتان

33. المجر: حالة واحدة

34- أيسلندا: 26 حالة

35. الهند: 31 حالة

36- إندونيسيا: 4 حالات

37. إيران: 4747 حالة، 124 حالة وفاة

38. العراق: 46 حالة، 2 وفاة

39- أيرلندا: 13 حالة

40- إسرائيل: 21 حالة

41- إيطاليا: 4،636 حالة، 197 حالة وفاة

42. اليابان: 1045 حالة، 12 حالة وفاة

43. الأردن: حالة واحدة

44. الكويت: 58 حالة

45. لاتفيا: حالة واحدة

46. ​​لبنان: 22 حالة

47. ليتوانيا: حالة واحدة

48. لوكسمبورغ: حالة واحدة

49. ماكاو: 10 حالات

50- ماليزيا: 83 حالة

51. المكسيك: 6 حالات

52. موناكو: حالة واحدة

53. المغرب: 16 حالة

54. نيبال: حالة واحدة

55. هولندا: 82 حالة ، وفاة واحدة

56- نيوزيلندا: 5 حالات

57. نيجيريا: حالة واحدة

58. شمال مقدونيا: حالة واحدة

59- النرويج: 15 حالة

60- عُمان: 16 حالة

61. باكستان: 6 حالات

62. فلسطين: 16 حالة

63- الفلبين: 3 حالات، وفاة واحدة

64. بيرو: حالة واحدة

65- بولندا: 5 حالات

66. البرتغال: 8 حالات

67. قطر: 7 حالات

68. رومانيا: 3 حالات

69. روسيا: 13 حالة

70. سان مارينو: حالة واحدة

71. المملكة العربية السعودية: 5 حالات

72- السنغال: حالتان

73- سنغافورة: 130 حالة

74. سلوفينيا: حالة واحدة

75- كوريا الجنوبية: 071 7 حالة، 46 حالة وفاة

76- إسبانيا: 387 حالة، 8 حالات وفاة

77- سريلانكا: حالة واحدة

78. جنوب إفريقيا: حالة واحدة

79- السويد: 52 حالة

80. سويسرا: 181 حالة، وفاة واحدة

81. تايوان: 45 حالة، وفاة واحدة

82. تايلاند: 50 حالة، وفاة واحدة

83. تونس: حالة واحدة

84. أوكرانيا: حالة واحدة

85. الإمارات العربية المتحدة: 42 حالة

86. المملكة المتحدة: 163 حالة، وفاة واحدة

87. الولايات المتحدة *: 332 حالة، 17 حالة وفاة

88. الفاتيكان: حالة واحدة

89- فيتنام: 17 حالة