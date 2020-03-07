السعودية: أمر سام بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة فتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين، بداية من فجر السبت.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأعلن السديس صدور أمر سامِ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين.

وأكد السديس ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتعاون جميع العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه.

وفي وقت سابق، أغلقت المملكة العربية السعودية صحن المطاف في الحرم المكي من أجل تعقيمه، وذلك قبل أن تعيد فتحه فجر الجمعة.

وحتى يوم الخميس، سجلت المملكة 5 حالات إصابة بفيروس كورونا.

واتخذت الرياض حزمة إجراءات احترازية لمواجهة انتشار الفيروس، منها إلغاء التأشيرات لأغراض أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي والسياحة، ومنع دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة من خلال بطاقة الهوية الشخصية.

ويوم الجمعة، قررت وزارة الرياضة السعودية تعليق الحضور الجماهيري في جميع المسابقات الرياضية بكافة الألعاب "حتى إشعار آخر".