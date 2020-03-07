دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية، السبت، قصر دخول أراضيها من قبل مواطني الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين على المنافذ الجوية "مؤقتا"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية قوله إن القرارات تم البدء في تطبيقها بشكل فوري، بينما يسري ذلك على دخول المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة القادمين من الدول الثلاث في الساعة 11:55 من مساء يوم السبت.

وأوضح المصدر في الداخلية السعودية، أن القادمين من الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين سيكون عليهم دخول المملكة عبر 3 مطارات فقط، هي: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وقصرت المملكة المرور عبر منافذها البرية مع تلك الدول على الشاحنات التجارية فقط، فيما ستتخذ وزارة الصحة السعودية جميع الإجراءات الاحترازية في المطارات، ومثلها حيال سائقي الشاحنات ومرافقيهم.

وطلبت السعودية شهادة مخبرية PCR تثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من الراغبين في زيارة المملكة بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول، من أي دولة ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا.

كما يسري البند الأخير على من أقام في تلك الدول خلال الـ 14 يومًا السابقة على دخوله المملكة.

واستثنى المصدر المسؤول في وزارة الداخلية من الإجراءات السابقة، الحالات الإنسانية والاجتماعية، بناءً على ما تراه وزارتا الداخلية والصحة.

وحتى يوم الخميس، سجلت المملكة 5 حالات إصابة بفيروس كورونا.

واتخذت الرياض حزمة إجراءات احترازية لمواجهة انتشار الفيروس، منها إلغاء التأشيرات لأغراض أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي والسياحة، ومنع دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة من خلال بطاقة الهوية الشخصية.

ويوم الجمعة، قررت وزارة الرياضة السعودية تعليق الحضور الجماهيري في جميع المسابقات الرياضية بكافة الألعاب "حتى إشعار آخر".