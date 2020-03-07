دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة 7.

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على الموقع تويتر إن المصابة الأولى كانت قادمة من إيران عبر البحرين ولم تفصح عن ذلك.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالة الثانية جاءت من مدينة النجف العراقية عبر الإمارات دون أن تفصح عن ذلك عند المنفذ الحدودي.

وبهاتين الحالتين وصل عدد الإصابات بكورونا في المملكة إلى 7، أعلن عن أولها الإثنين الماضي.