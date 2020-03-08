مصر.. وزارة الصحة تكشف تفاصيل وفاة أول مصاب بفيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية: بعض البلدان لم تتعامل مع انتشار فيروس كورونا بجدية كافية

ما مقدار الخطر الذي يشكله فيروس كورونا على الشخص العادي؟

منها مكة وقم.. صور أقمار صناعية تظهر قبل وبعد أثر فيروس كورونا بالعالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، عن أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا في البلاد، لمواطن ألماني يبلغ من العمر 60 عاما.

وقال المتحدث باسم الصحة المصرية، خالد مجاهد، في تصريحات نقلتها الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، إن المصاب وصل إلى مدينة الغردقة قادما من محافظة الأقصر، الجمعة، وظهرت عليه أعراض ارتفاع حرارة ليتوجه إلى مستشفى الغردقة لتلقي الرعاية الطبية.

وأضاف مجاهد قائلا إن الفحوصات أجريت على المصاب وجاءت نتائجها إيجابية لفيروس كورونا المستجد، السبت، فأدخل العناية المركزة نظرا لمعاناته من فشل تنفسي ناتج عن التهاب رئوي حاد، ونوه إلى أن المصاب رفض نقله إلى المستشفى المخصص للعزل.

ولفت المتحدث باسم الصحة المصرية إلى أن حالة المريض ازدادت سوءا حتى نجم عن ذلك اضطراب في درجة وعيه، ففارق الحياة الأحد، لتتخذ الوزارة الإجراءات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وتعقم وتطهر المستشفى.

وأشار مجاهد إلى أن مصر خاطبت الجهات المعنية في ألمانيا للحصول على معلومات حول المصاب، وقال إن الحالة لم تمكث في البلاد سوى 7 أيام.

يذكر أن مصر سجلت 48 إصابة بفيروس كورونا حتى 8 مارس/أذار الجاري، وهذه أول حالة وفاة ملعنة جؤاء هذا المرض في البلاد.