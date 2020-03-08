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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علقت السعودية، الأحد، حركة الخروج والدخول من وإلى محافظة القطيف، والتي شهدت تسجيل 11 حالة مصابة بفيروس كورونا، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى منع تفشي المرض في المملكة.

ونشرت وزارة الداخلية السعودية بيانا أعلنت فيه إغلاق محافظة القطيف أمام حركة الدخول والخروج، وإيقاف العمل في الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة باستثناء المرافق الأساسية التي تقدم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية.

وأشارت الوزارة إلى أن بإمكان العائدين إلى المحافظة من سكانها دخولها، وسمحت بحركة النقل التجاري والتمويني مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

وأوضحت الداخلية السعودية أن القطيف، ذات الغالبية الشيعية، سجلت 11 حالة مصابة بكورونا، ولفتت إلى أن الإجراءات المتخذة دوليا لمواجهة الفيروس تتطلب التعامل جغرافيا مع المناطق التي ينتشر بها المرض.

وسجلت المملكة 11 حالة مصابة بكورونا جميعها من القطيف، وغالبيتها قادمة من إيران عبر دول خليجية أخرى، كما أن إحدى المواطنات كانت قدامة من مدينتي النجف العراقية.