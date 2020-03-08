من الصين إلى إيران وإيطاليا.. فيروس كورونا يضع العالم في حالة تأهب

إصابات فيروس كورونا في إيطاليا الأكبر خارج آسيا.. والسلطات تبحث عن "المريض صفر"

روما، إيطاليا (CNN)—وقع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، صباح الأحد، قرارا يضع أغلب مناطق شمال إيطاليا تحت حجر صحي بسبب فيروس كورونا أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" واستمرار أعداد المصابين بالارتفاع في البلاد.

ووفقا للقرار الموقع فإن كامل إقليم لومباردي تحت الحجر بالإضافة إلى 14 مقاطعة أخرى، في الوقت الذي تحاول شبكة CNN التوصل لمعلومات حول موعد تطبيق هذا القرار.

أما على صعيد إيطاليا بشكل كامل فهناك 6 إجراءات ستطبق بكافة المناطق هي:

1- تعليق عمل المسارح ودور السينما

2- تعليق اجتماعات الكونغرس

3- تعليق عمل مدارس الرقص والحانات والمراقص والبينغو

4- تعليق المراسيم والفعاليات الدينية والجنازات

5- تعليق الفعاليات الرياضية

6- تعليق الفصول في المدارس والجامعات

وفي الوقت الذي لا يُعلم بالضبط عدد المتأثرين بهذه الإجراءات التي أقرها رئيس الوزراء الإيطالي إلا أنها قد تؤثر على أكثر من 10 ملايين شخص بالبلاد.