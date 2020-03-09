الإمارات تسجل 14 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا لمواطنين من 7 دول

بعد انتشار فيروس كورونا..مياه بلون أحمر تتدفق من الصنابير في إيطاليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الإثنين، عن تسجيل 14 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد لأشخاص من 7 جنسيات، وفقا لما أعلنته هيئة صحة دبي.

وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر إن الإمارات سجلت 14 حالة جديدة في البلاد من جنسيات مختلفة.

وذكرت صحة دبي أن الـ14 حالة المكتشفة تحمل 7 جنسيات، إذ يحمل 4 مصابين الجنسية الإماراتية و3 الجنسية الإيطالية، بالإضافة إلى مصابين من كل من بنغلاديش ونيبال ومصاب من كل من روسيا والهند وسوريا.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المكتشفة مؤخرا مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة، وفقا لما نقلته هيئة صحة دبي.

يذكر أن عدد الحالات المكتشفة في الإمارات وصل إلى 56 حالة شُفي منها 7 أشخاص مصابين بالفيروس.