الصين: إغلاق 11 مستشفى مؤقت من 14 في ووهان بعد انخفاض عدد المرضى

بكين، الصين (CNN)-- قالت وكالة أنباء الصين الرسمية شينخوا، إنه من المتوقع أن تغلق آخر المستشفيات الميدانية التي أنشأتها الصين والبالغ عددها 14 مستشفى ميداني، في مقاطعة هوبي التي بدأ فيها انتشار فيروس كورونا المستجد منذ ديسمبر كانون الأول الماضي، الثلاثاء.

إعلان الوكالة الصينية، جاء بعد انحسار أعداد المصابين والوفيات في الصين، حيث سجلت السلطات الطبية في البلاد نحو 19 إصابة جديدة فقط، الثلاثاء، وهو أقل معدل يومي للإصابات بالمرض منذ تفشيه.

وأنشأت الصين 14 مستشفى ميدانيًا للتعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان، وعولج المرضى بشكل أساسي من أعراض خفيفة للفيروس.

وخلال شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط، استخدم مسؤولو الصحة والسلطات المحلية المرافق العامة مثل الملاعب الرياضية المحلية وقاعات المعارض، في إنشاء المستشفيات الميدانية للتعامل مع التدفق المفاجئ لمرضى فيروس كورونا.

وذكرت شينخوا أن آخر المستشفيات الميدانية المتبقية ستغلق "حيث استمر عدد المرضى بالفيروس في الانخفاض في المدينة".

وبحسب آخر الإحصاءات فقد تعافى 59897 مريضا في جميع أنحاء الصين، غادر جميعهم المستشفيات.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، الاثنين، شفاء نحو 70% من إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد في الصين، والبالغ عددهم نحو أكثر من 80 ألف شخص، بحسب المدير العام للمنظمة.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، في مؤتمر صحفي، الاثنين، حول تفشي فيروس كورونا المستجد، أن 93% من إجمالي الحالات المؤكد إصاباتها بالمرض والبالغ عددها نحو أكثر من 114 ألف شخص، هم من 4 دول فقط، في إشارة إلى الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران.